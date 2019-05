B

ei diesem Auto hat Mercedes an nichts gespart. Der 500 SEC AMG ist größer, stärker, weißer – und damit ein wahr gewordener Poser-Traum. 1985 lief er vom Band und heute, mehr als 30 Jahre später, steht er bei Ebay zum Verkauf . Bis zum 21. Mai läuft das Angebot des Händlers "rmcmiami", der sich auf werthaltige Klassiker spezialisiert hat. Das protzige Benz-Coupé ist laut Verkäufer ein Fahrzeug aus zweiter Hand, befindet sich allerdings im Original-Zustand und wurde bislang nur 17.262 Kilometer weit gefahren. Das Fahrzeug ist unfallfrei und verbrachte die vergangenen 34 Jahre überwiegend in einer klimatisierten Garage. Besonders ins Auge sticht die makellose, weiße Lackierung, die sich über die gesamte Karosserie zieht. Auch die AMG-Felgen (mit Pirelli P6000 bespannt) glänzen in purem Weiß. Auch das Interieur bewirbt der Händler als makellos, die Fotos unterstreichen diese Angabe – Sitze und Instrumente wirken wie frisch vom Band gelaufen. Farblich ist der Innenraum konsequent in Rot gehalten, nur die Holz-Intarsien und die dunklen Armaturen durchbrechen die Dominanz. Highlights sind die elektrisch einstellbaren Sitze mit Heizung, das elektrische Schiebedach und das, laut Inserat, voll funktionsfähige Bordtelefon.