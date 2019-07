D ieser Benz, der jetzt bei Sotheby's in Auburn (US-Bundesstaat Alabama) versteigert wird, ist spektakulär! Er kommt aus Deutschland, stammt aus den 80ern und trägt den vielversprechenden Schriftzug ieser Benz, der jetzt bei Sotheby's in Auburn (US-Bundesstaat Alabama) versteigert wird, ist spektakulär! Er kommt aus Deutschland, stammt aus den 80ern und trägt den vielversprechenden Schriftzug Mercedes 1000 SEL Super Sport. Genauer: Mercedes 1000 SEL Autosalon 2000 Super Sport, dabei steht der Zusatz für die US-Tuningfirma, die aus dem ursprünglichen Benz-Modell 560 SEC einen einzigartigen Breitbau-Brocken machte, der in Sachen Protz-Faktor kaum zu überbieten ist. Das 1987 gebaute Coupé ist komplett weiß – von außen und innen! Einzig die Chrom-Applikationen an Rädern und Kühlergrill sowie die braunen Wurzelholz-Einlagen im Interieur durchbrechen den Look.

Gerade von vorn wirkt der Zweitürer einschüchternd

Megabreit: Die Front des 1000 SEL ist voll verspoilert, der Mercedes wirkt so noch bulliger. Der Mercedes 560 SEC war schon vor dem Umbau imposant. Mit dem Breitbau-Bodykit, das über die gesamte Wagenlänge erstreckt, legten die US-Tuner noch eine dicke Scheibe drauf. Gerade von vorne wirkt der Zweitürer geradezu einschüchternd. Kurioses Highlight ist der "1000 SEL"-Schriftzug am Heck. SEL steht bei Mercedes für die Langversion der S-Klasse , SEC für Coupé-Modelle. Davon wichen die Autosalon-Schöpfer ab. Die 16-Zoll-Räder sind im zeitgeistigen Tiefbett-Design. Im sehr gepflegten Innenraum dominiert weißes Leder, bemerkenswert sind die blau-weißen Instrumente mit seltsam schnörkeliger Beschriftung. Der belgische Veredler Carat by Duchatelet legte hier Hand an. Überhaupt nicht ins Bild passt das Kenwood-Radio in der hölzernen Mittelkonsole.

Niedriger Laufleistung, relativ hoher Schätzpreis