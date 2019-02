Pro & Kontra: neu aufgebaute Oldtimer

Ja, bitte: Für Gerald Schadendorf geht Historie über Substanz.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Ich freue mich immer wieder an Geschichten über Fahrzeuge, die ein Mythos umgibt – Oldtimer , die lange verschollen waren und die dann irgendwo gefunden, geborgen und restauriert wurden. Kuba-Flügeltürer, der älteste KdF-Wagen oder auch Elvis’ BMW 507 : Sie alle waren ja nicht einfach nur Rostlauben, sondern sind auch Zeugen einer illustren Vergangenheit. Solche Autos dem Verfall zu überlassen oder sie als Wrack ins Museum zu stellen, kann meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg sein. Wenn jemand jahrzehntelang mit ansehen muss, wie sein Traumwagen vor sich hinbröselt, obwohl er eigentlich von dessen Wiederauferstehung träumt, wird er sich kaum von einer Restaurierung abbringen lassen, wenn sich nach so langer Zeit die Chance dazu bietet. Warum auch? Wenn am Anfang des Projekts als Basis nur noch ein Häufchen Elend zur Verfügung steht, dann ist das zwar bedauerlich. Leichter macht es die Sache auch nicht gerade. Aber umso mehr beeindruckt das Ergebnis. Ich glaube, es würde etwas fehlen, wenn man Autos wie den Kuba-Flügeltürer einfach ihrem Schicksal überließe. Zu Wracks sind sie ja erst geworden, und wo steht, dass sie das auf alle Zeiten bleiben müssen? Ist neben Geld und Mut für einen Neuaufbau auch das handwerkliche Können dafür da, sehe ich keinen Grund, den historischen Wert solcher "Wiederauferstehungen" anzuzweifeln.