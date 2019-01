Pro & Kontra: Sportlimousinen

Nein danke: Peter Michaely ist gegen Mischformen.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zukunft braucht Herkunft? Als Historiker habe ich diesen Satz immer als wichtiges Argument dafür empfunden, dass wir aus der Vergangenheit lernen sollen, um die Zukunft besser zu machen. Doch wenn ich mir die heutige Automobilwelt betrachte, kommen mir ernste Zweifel, ob wir das Richtige gelernt haben. Das beste Beispiel: die Sport Utility Vehicles, kurz SUVs – eine Kreuzung (Verzeihung, Crossover muss es auf Neudeutsch heißen!) von Limousinen und Geländewagen. In meinen Augen sind diese Zwitter faule Kompromisse, weniger elegant und komfortabel als Limousinen und weniger geländetauglich als Geländewagen. Seit rund 30 Jahren gibt es sie, doch Fortschritt haben sie nicht gebracht. Sorry, aber auch Sport-Limousinen sind für mich bereits ein früher Sündenfall. So famos sich zum Beispiel die Neue Klasse von BMW fährt, sie bleibt trotzdem ein fauler Kompromiss – ein frühes Crossover, wenn man so will. Womöglich meckere ich auf hohem Niveau, denn nicht jeder konnte und kann sich einen Sportwagen leisten. Doch massentauglichen Limousinen für vermeintlich sportliche Familienväter geht eben genau jener Reiz ab, der echte Sportwagen vom Schlage eines zeitgenössischen Porsche ausmacht. Glück ist auch die Fähigkeit zum Verzicht. Insofern träume ich gerne von einem Sportwagen, den ich mir nicht leisten kann. Eine Sportlimousine stelle ich mir nicht in die Garage.