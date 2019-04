A

uch mit einer Rostlaube lässt sich viel Geld verdienen – wenn sie von Porsche ist. Das muss sich der Verkäufer dieses völlig heruntergekommenen Porsche 356 gedacht haben – der auf Ebay dafür umgerechnet 73.000 Euro verlangt ! Dafür gibt es den Porsche 356 der ersten Generation (Baujahr 1952), allerdings im Scheunenfund-Zustand. Laut Inserat war der Porsche früher mal in der Farbe "Fischsilbergrau" lackiert, doch davon ist heute nur noch an wenigen Stellen was zu sehen. Das Auto ist fast komplett von Rost bedeckt, selbst Motor- und Innenraum sind komplett von Korrosion befallen. Zudem fehlen die originalen Rücklichter und Porsche-Embleme. Eins ist klar: Um dieses Fahrzeug wieder zu einem Traumwagen zu machen, ist eine kostspielige Komplettrestaurierung nötig. Seit den 70er-Jahren soll sich der Oldie im selben Besitz befinden, doch der- oder diejenige hat ihn völlig vernachlässigt. Fast unnötig zu erwähnen, dass der Porsche nicht fahrtüchtig ist.