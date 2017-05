Audi Sport quattro bei Auktion in Villa d'Este — 29.05.2017 Ein Kurzer am Comer See Am Comer See kam ein extrem seltener, kurzer Audi Sport quattro unter den Hammer. Der Preis für den Gruppe-B-Renner nahm Kurs auf 300.000 Euro!

Autoren: Christoph Richter, Maike Schade

Einer der schärfsten Audi aller Zeiten kam jetzt bei der Klassiker-Auktion am Comer See unter den Hammer: einer von nur 164 straßenzugelassenen Audi Sport quattro von 1985! Unter dem Strich kam ein ordentlicher, allerdings nicht sensationeller Preis heraus: Für 275.000 Euro fiel der Hammer. Immerhin ein Preis, der den weißen Gruppe-B-Renner auf Lamborghini-Niveau hievte. Unter dem zeitlosen Blechkleid sitzt Audis legendärer Fünfzylinder. Der Wagen hat den nicht unüblichen Motortausch vom Alu- zum normalen Gußblock hinter sich, der 348 PS bei 348 Nm Drehmoment abliefert. Passable 90.500 Kilometer zeigt der kurze Ingolstädter auf dem analogen Tacho.Das jetzt verkaufte Fahrzeug weist eine einwandfreie Service-Geschichte vor. Vor nicht allzu langer Zeit bekam der Sport quattro eine neue Windschutzscheibe , neue Lager für die vorderen Stoßdämpfer und neue Zündkerzen. Nicht zu vergessen: die vollständige Motor-Revision 2010, bei der die Leistung erhöht wurde. Der Audi bekommt eine neue HU, alle nötigen Reparaturen sowie neue Gurte. Nach Angaben des Auktionshauses ist der Wagen in den letzten zehn Jahren nur 10.000 Kilometer gelaufen.Zuletzt wurde 2016 bei Sotheby's in London ein roter Audi Sport quattro versteigert: eines von nur fünf Autos, die einst neu nach Großbritannien verkauft wurden. Die Rallye-Ikone aus 1986 erzielte einen beachtlichen Preis: Umgerechnet 486.000 Euro wurden für den roten "Kurzen" bezahlt! Ob der kurze Weiße am Comer See das auch schafft?Gerade einmal 52.580 Kilometer hatte der Briten-quattro bei der Aukton auf der Uhr, und quasi jeder einzelne war dokumentiert. Im September 1988 kehrte der Audi nach rund 19.000 gefahrenen Kilometern nach Ingolstadt zurück, wo der Alu-Motorblock gegen einen aus Stahl ausgewechselt wurde – eine "nicht unübliche" Prozedur, so Sotheby's. 1997 wurde der Audi Sport quattro nach Nordirland verkauft (Tachostand: ca. 48.000 Kilometer), Ende 2006 wurde er stillgelegt, um Teil einer Sammlung zu werden. Im August 2015 wurde er nach einer Rundum-Kur wieder gefahren. Alle fünf Besitzer, so erklärt das Auktionshaus, hätten den Rallye-Audi liebevoll gepflegt.