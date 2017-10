Der Goldene Klassiker 2017: Die Gewinner — 05.10.2017 Wir haben gewonnen! In zwölf Kategorien haben die AUTO BILD KLASSIK-Leser die Goldenen Klassiker 2017 gekürt. Hier sind die Preisträger: acht Autos und vier Auszeichnungen!

N

"Klassiker des Jahres": Autos, die 2017 ein rundes Jubiläum feiern



Kleinwagen & Kompakte: 1. Platz für den BMW 600 (1957)



Limousinen: 1. Platz für den NSU Ro 80 (1967)



Sportwagen & Coupés: 1. Platz für das Borgward Isabella Coupé (1957)



Cabrios & Roadster: 1. Platz für den Mercedes 300 SL (1957)



Geländewagen & Vans: 1. Platz für den Lada Niva (1977)

"Klassiker der Zukunft": neue Autos ab Sommer 2016

Technologie: 1. Platz für den Opel Ampera-e

Fahrspaß: 1. Platz für den Porsche 911

Design: 1. Platz für den Mazda MX-5

Bei der Abstimmung zur Person des Jahres hat Rallye-Legende Walter Röhrl die Konkurrenz hinter sich gelassen.

ach der Leserwahl folgt die Preisverleihung: In Augsburg wurde der Goldene Klassiker in zwölf Kategorien verliehen. Übergeben wurden die begehrten Trophäen in diesem Jahr im beeindruckenden Mazda Classic Automobil Museum Frey in Augsburg. Hier kommen die Preisträger:Bei der Frage nach den "Klassikern der Zukunft" ging es darum, welche 30 brandneuen Modelle des Jahrgangs 2017 die beste Technik, den meisten Fahrspaß und das schönste Design bieten.Ab sofort wird auch dieausgezeichnet. In dieser Kategorie ließ die Thermografie die Konkurrenten hinter sich. Sie ermöglicht es, das komplette Auto mit Wärmebildkameras zu scannen, um auf einen Blick zu sehen, wo ein Wagen eventuell mit Spachtel saniert wurde. Als "" wählten die Leser einen BMW M1 , der seit 1982 unbeachtet in einer Garage auf Sizilien einstaubte und nun von der BMW Group Classic restauriert wird. Bei der "" entschieden Sie, liebe Leser, sich für das Lindner-Coupé, ein im Porsche-Stil gebautes Traumauto aus der DDR. Und "" wurde Motorsport-Legende Walter Röhrl, der 2017 seinen 70. Geburtstag feierte.