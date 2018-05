Welcher Klassiker ist Ihr Liebling? Welche neue Idee aus dem Klassiker-Bereich finden Sie besonders gut, und welcher Fund hat Sie beeindruckt? Auch in diesem Jahr stellen wir Sie bei der Wahl zum Goldenen Klassiker in sechs Kategorien vor schwierige Entscheidungen. So können Sie bei den Klassikern des Jahres zwi­schen 50 Fahrzeugen wählen, deren erster Verkaufstag in diesem Jahr ein Jubiläum hat. Beim Klassiker der Zukunft prämieren wir dagegen Neu­erscheinungen des laufenden Jahres – darunter scharfe Sportwagen und vielverspre­chende Konzepte. In den anderen Kategorien spielt der Mensch eine wich­tige Rolle, hier geht es um gute Ideen, ungewöhnliche Funde, frisch restaurierte Raritäten und tolle Typen

