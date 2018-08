Nachts am Nürburgring geklaut

Im Internet schlägt die Fahndung nach dem teuren Oldtimer Wellen: Rund 7000 Mal wurde dieser Post geteilt: Am vergangenen Wochenende war der Mercedes 300 SL "California Outlaw" von 1955 vor dem Dorint Hotel am Nürburgring von Ungekannten gestohlen worden. Der Wagen ist einzigartig: der frühere Besitzer hatte ihn nach eigenen Vorstellungen zurechtgemacht. Mit seinem gechoppten Dach, den Sidepipes und den gelben Zusatzscheinwerfern im SL-Grill ist der schwarze Benz ein Hingucker: Die Stoßstangen sind in die Karosserie integriert, das Interieur hatte der ehemalige Besitzer, Inhaber einer Straußenfarm, passend mit braunen Straußenleder ausschlagen lassen.