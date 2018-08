A

utodiebe haben beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring einen der seltensten und teuersten Klassiker in Deutschland geklaut: Den Mercedes 300 SL "California Outlaw" von 1955 hatte sich ein früherer Besitzer nach eigenen Vorstellungen zurechtgemacht: Der schwarze Benz ist mit seinem gechoppten Dach, den Sidepipes und den gelben Zusatzscheinwerfern im SL-Grill ein Hingucker und unverwechselbar: Die Stoßstangen sind in die Karosserie integriert, das Interieur hatte der ehemalige Besitzer, Inhaber einer Straußenfarm, passend mit braunen Straußenleder ausschlagen lassen.