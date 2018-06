Unterhaltskosten: Audi 100 Avant C3

A m Nachmittag des 12. August 1986 holt Martin Scherzinger seinen m Nachmittag des 12. August 1986 holt Martin Scherzinger seinen Audi 100 Avant (Typ 44 bzw. C3) vom Händler in Singen am Bodensee ab. 426.000 Kilometer später steht der Audi 100 fast so gut da wie einst. Der Lack glänzt in "Tizianrot Metallic", einer Farbe wie vom Lippenstift. Rost ? Fehlanzeige. Eine Sache macht den alten Audi einzigartig: Sein Besitzer hat vom ersten Tag an penibel Buch geführt über jede Ausgabe, die im Zusammenhang mit dem Auto anfiel.

Auch ohne Navi-Display und Airbag wirkt das Cockpit des Audi heute noch modern. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi 100 Kaufpreis, Sprit, Versicherung, Steuer, TÜV Maut , Reparaturen und so weiter – jede Mark, seit 2002 jeder Euro, ist exakt dokumentiert, in zwei kleinen roten Notizbüchern. Alles in allem hat der Audi über 110.000 Euro gekostet, also ungefähr 25 Cent pro Kilometer. Wertverlust spielt bei diesem Auto längst keine Rolle mehr, sein Neupreis von 33.000 Mark verteilt sich auf nunmehr 31 Jahre.

Zweimal jährlich eine Komplettpflege

Schlafplatz: Der riesige Kofferraum dient bei Ausflügen ins Allgäu auch mal als Hotelzimmer. Die erste Familienreise ging am 13. August 1986 in den Gargano, die Spore des italienischen Stiefels. Hinten angehängt ein Wilk-Wohnwagen, 1100 Kilometer am Stück und in den Alpen nicht etwa durch den Gotthard- Tunnel, sondern über den Pass. "Pässe fahren ist unsere Leidenschaft", sagt Scherzinger, "da war der 90-PS-Benziner ganz schön gefordert, mit vollem Gepäck und Wohnwagen ." Mit dabei: die Ehefrau und Söhnchen Matthias, damals zwei Jahre alt. Matthias wuchs heran, und schon als Jugendlicher beteiligte er sich am Intensivpflege-Ritual, das dem Audi zweimal jährlich an einem Samstag zuteil wurde: Handwäsche und Lackversiegelung "selbst in der kleinsten Ecke". Rost lässt sich trotzdem nicht ganz vermeiden, an einigen neuralgischen Stellen: Heckklappe und -schürze sind ebenso wenig verzinkt wie die nach einem Unfall im Zubehör gekauften vorderen Kotflügel.

Der Audi überlebt vier Totalschäden