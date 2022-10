Soll das ein Scherz sein? Publikumsreaktionen auf die Weltpremiere des Fuldamobils beim Rosenmontagszug 1950 sind keine überliefert. Doch als das wackelige Dreirad im Kostüm eines Hubschraubers an ihnen vorbeieierte, dürften die Narren in der osthessischen Bischofsstadt erst einmal herzlich gelacht haben. Dass sie es mit einem ernst gemeinten Fortbewegungsmittel zu tun hatten, werden wohl die wenigsten gedacht haben.

Tatsache ist aber: Eine ortsansässige Elektrofirma schraubte nach den Plänen eines Journalisten und abgebrochenen Maschinenbauers im Frühjahr 1950 in der Fuldaer Rangstraße die ersten Fahrzeuge zusammen. Neben dem Fend Flitzer von 1948 gehört das Fuldamobil damit zu den ältesten deutschen Kabinenrollern – einer Fahrzeugkategorie, die der überwiegend noch Motorrad fahrenden Nation im Wirtschaftswunder beim Aufstieg zum richtigen Auto half.

Heimattreu: Das Fuldaer Stadtwappen mit Kreuz und Lilien ziert auch die in Norddeutschland gebauten Mobile. Statt "Werk Fulda" müsste unten aber "Wilhelmshaven" stehen. Dort war der Sitz der Herstellerfirma, das Produktionswerk stand jedoch in Lohne.

Häufige Metamorphosen

Während seiner Bauzeit änderte das Fuldamobil mehrfach die Form. Nach einem Start mit kunstlederummantelten Sperrholzgerippe bekam das Ei bald Ecken und glänzte ab 1952 in schillerndem Alu. Aus Kanten wurden später wieder Rundungen – wie bei unserem 1954er-Modell, das in Lohne montiert wurde, wo die Nordwestdeutschen Fahrzeugwerke (NWF) in den Jahren 1954/55 die Produktion weiterführten.