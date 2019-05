Opel Ascona B 400 Rallye (1981): Röhrl, Test, Motor

mit 360 Millimeter Durchmesser,mitund vieles mehr: Dieser Fahrzeugschein hat zwei komplett gefüllte Seiten! Dabei dreht es sich aber nicht um das neueste Tuningprojekt im Fast-and-Furious-Style, sondern um eine echte Rallye-Legende mit Straßenzulassung. Opel Ascona B 400 – dieser Name ist nicht nur für Opel-Fans etwas ganz Besonderes. 1982 hattegemeinsam mit Co-Pilotdiein diesem legendären Opel gewonnen. Zugegeben, nicht in genau diesem Exemplar – der hier ist immerhin einvon Opel Classic, das dem Original zumindest optisch bis ins letzte Detail gleicht.und die Namen Röhrl/Geistdörfer inklusive Blutgruppen auf den Kotflügeln. 37 Jahre nach dem Titelgewinn setzt sich AUTO BILD hinters Steuer des Trainingswagens und fährt ein paar Kilometer!

Die einen nennen es Patina, die anderen sagen abgerockt: Das Cockpit wurde oft benutzt.

Dasausgestattet und wurde oft benutzt. Die einen nennen es Patina, die anderen sagen abgerockt.kein Problem. Derist vergleichsweise hoch positioniert. Das liegt daran, dass Joachim "Jockel" Winkelhock der Letzte war, der diesen Ascona B 400 artgerecht bewegt hat. Heute sind wir dran, aber minus dem Wort artgerecht! Diefestziehen, Zündung an und den Startknopf drücken. Derspringt sofort an und verfällt in einen etwas unrunden Leerlauf. Zwei, drei kräftige Gasstöße später läuft er etwas ruhiger. Jetzt kommt allerdings die einzige Enttäuschung an diesem Tag: Unter der Haube sitzt zwar der 2,4-Liter-16V, allerdings hat das Trainingsauto einenvon der Stange. Bedeutet:im Renntrimm. Da es heute aber nicht um Bestzeiten und ums Driften geht, ist das zu verkraften.