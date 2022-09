Dieser Opel Kadett C wurde im Schnitt nicht mal 1000 Kilometer pro Jahr gefahren! Klingt unglaublich? Ist aber so! Denn der Oldie hat nur 52.400 Kilometer auf der Uhr. Und die werden bereits seit 1977 gesammelt – allesamt von einem Besitzer! Doch nun steht der Klassiker zum Verkauf.

Charakteristisch für den Kadett C ist die Karosserievielfalt. Denn neben der zweitürigen Stufenheck-Limousine (Angebots-Fahrzeug), gab es diese auch als Viertürer, ein Coupé, den zweitürigen Kombi "Kadett Caravan" und eine Schrägheckversion ("City"). Umgebaut von Baur Karosserie- und Fahrzeugbau gab es ebenfalls den Kadett C Aero – als offene Variante der zweitürigen Limousine.

Trotz liebevoller Pflege bleiben nach 55 Jahren die Mängel am Auto natürlich nicht aus. Doch diese halten sich nach Angaben des aktuellen Besitzers sehr in Grenzen: Einige Lackstellen müssten ausgebessert werden, neue Reifen sollten her, an allen Felgen befindet sich etwas Rost und eine ist beschädigt, der Kotflügel ist vorne rechts etwas eingedrückt, am Kofferraum hat die Gummidichtung ein circa ein Zentimeter großes Loch und außerdem sollte die Spannrolle des Fahrergurtes erneuert werden.