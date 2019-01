D

er Audi Sport quattro ist einer der schärfsten Klassiker aller Zeiten. Jetzt wurde eines der super-seltenen Exemplare über die Oldtimer-Börse Classic Trader versteigert – für 425.000 Euro! Ein Sammler aus Portugal erwarb das Fahrzeug beim Autohändler PreSelect in Berlin. Der Kaufpreis gehört zu den höchsten dokumentierten Werten auf dem freien Markt, verpasste die Rekordmarke aus 2016 ( siehe unten ) nur knapp. Das angebotene Fahrzeug stammte aus Erstbesitz und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Originalität aus, vom Erstlack in Tornadorot bis zum längst nicht mehr nutzbaren B-Netz-Autotelefon. Lediglich – wie bei fast allen Sport quattro – wurde aufgrund von Konstruktionsmängeln der Aluminium-Motorblock werksseitig durch einen robusteren Stahlblock ersetzt. Der rote Super-Audi hatte zuvor im Netz für viel Aufsehen gesorgt, war in den letzten Monaten die am meisten aufgerufene Kleinanzeige bei Classic Trader