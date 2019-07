I

n den 90er-Jahren schlug die Geburtsstunde des Sport-Kombis. Prominent und begehrt waren Audi RS2 und BMW M5 Touring, die den Grundstein für Generationen PS-starker Familienkutschen legten. Fast zeitgleich nahm BMW-Tuner Alpina den B10 Touring 4.6 ins Programm, der seine Gattungsbrüder übertreffen sollte. Basierend auf dem BMW 540i, baute Alpina hat den V8-Motor auf 4619 ccm auf und holte enorme Leistung heraus: 340 PS und 480 Nm maximales Drehmoment liegen über RS2-Niveau. Und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h lässt der B10 auch den M5 hinter sich. Kein Kombi war zu der Zeit stärker und kaum einer ist heute so begehrt. Was vor allem an der Seltenheit der Fahrzeuge liegt: Alpina baute nur 19 Exemplare vom Power-Touring mit dem 4,6-Liter-Motor. Einer davon steht jetzt zum Verkauf! Der deutsche Autohändler Springbok Sportwagen bietet einen BMW Alpina B10 4.6 Touring bei Classic Driver an – für satte 78.000 Euro!