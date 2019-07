er Erfolg des kleinen Roadsters Mazda MX-5 in den 90er-Jahren animierte auch die deutschen Hersteller, einen zweisitzigen, offenen Sportwagen anzubieten. Während1996 denin die Spur schickte, brachtedenauf die Straße – und auf die große Leinwand. Mit dem kleinen Roadster cruiste der damals neue Bond-Darsteller Pierce Brosnan in "Goldeneye" durchs sonnige Kuba.

Zeitlos: 90er-Jahre-Cockpit mit einfachen Drehreglern statt leuchtender Touchscreens.

Der bayerische Roadster lief im nagelneuen Werk in Spartanburg vom Band (US-Staat South Carolina, die erste BMW-Produktionsstätte in den USA). Lange Haube, kurze Überhänge: Derist ein klassischer Roadster mit Stoffverdeck. Die seitlichen Lufteinlässe (ohne Funktion) sind eine Reminiszenz an den BMW 507. Details wie der Zug-Lichtschalter stammen noch aus dem altenund verraten den Kostendruck, unter dem der Z3 produziert wurde. Zeitlich zwischen den mondänen(1989-1991) und(2000-2003) platziert, kam dem Z3 (43.700 Mark in der Basisversion) die Rolle des Normalo zu – mit Erfolg. Noch 1996 verkaufte sich der kompromisslose Zweisitzer mehr als 46.000 Mal, insgesamt wurden bis 2002 fast 280.000 Z3 produziert.