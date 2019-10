ei der Wahl zum "Goldenen Klassiker 2019" machten es die Leser in einigen Kategorien enorm spannend: Nur ganz wenig Abstand trennte die Sieger vom zweiten Platz, es kam auf jede Stimme an. Unter den Kleinwagen und Kompakten in der Kategorie "Klassiker des Jahres" musste sich der Sieger beispielsweise gegen Ikonen wie denoder dendurchsetzen. Als großer Gewinner des Abends ging in dieser Rubrik ganz klarhervor. Drei der fünf Preise gingen an Sternenträger. Bei der Preisverleihungdurften die glücklichen Gewinner die begehrte Klassik-Trophäe entgegennehmen.

Stolzer Preisträger in der Kategorie Klassiker des Jahres Geländewagen: Mercedes G-Klasse mit Peter Schoren.

Im Anschluss schaute Moderatorin Lina van de Mars mit dem Publikum in die Zukunft. Welche Neuheiten sind in Design und Fahrspaß so einzigartig, dass von ihnen auch in 30 bis 40 Jahren noch mit glänzenden Augen gesprochen wird? Und welche aktuelle Technologie ist so innovativ, dass sie in Zukunft als Meilenstein des Automobilbaus in die Geschichte eingehen wird? In der Kategorie "Klassiker der Zukunft" prämierte die AUTO BILD KLASSIK Neuerscheinungen auf dem Fahrzeugmarkt , die waschechtes Klassiker-Potenzial haben. Die Preisträger: