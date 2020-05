Ihr Liebling soll Klassiker des Jahres werden? Dann jetzt schnell abstimmen! Die Teilnahme ist kinderleicht: In unserem Umfragetool stehen alle Kandidaten für die diesjahrige Leserwahl zum Goldenen Klassiker bereit. In fünf Kategorien können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Die Kandidaten sind dabei nach Fahrzeugklassen sortiert. Beim "Klassiker des Jahres" prämieren wir Fahrzeuge, deren internationale Markteinführung in diesem Jahr ein Jubiläum feiert. Die Experten von AUTO BILD Klassik haben schon eine Vorauswahl getroffen und 50 besondere Old- und Youngtimer herausgesucht. Jetzt sind die Leser dran, um über ihren Sieger zu entscheiden!

Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

Toller Preis: Auf den Gewinner des Gewinnspiels wartet ein VW Scirocco der ersten Generation. Alle Teilnehmer, die Ihren Favoriten in jeder Kategorie gewählt haben, können gleichzeitig an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnen Sie dann den Hauptpreis, einen Volkswagen Scirocco der ersten Generation! Der 1979 gebaute VW-Klassiker ist mit seinem 1,6-Liter-Vierzylinder und 85 PS flott motorisiert und mit der GL-Komfortausstattung und kuscheligen Velourssitzen super ausgestattet. Ein echtes Highlight für jeden Oldtimer-Fan. Als zweiter und dritter Preis wartet jeweils ein Satz Vredestein-Reifen auf die glücklichen Gewinner. Also jetzt mitmachen! Teilnahmeschluss ist der 20. August 2020. Jetzt abstimmen Die Wahl zum Goldenen Klassiker 2020

Besondere Oldtimer-Projekte werden gekürt

Der beste Fund, die beste Restaurierung und die Person des Jahres werden in diesem Jahr erstmalig von einer Fachjury gewählt. Hier sind je fünf Kandidaten nominiert, die wir in einer Bildergalerie ebenfalls vorstellen. Durchlesen lohnt sich! Wir zeigen Ihnen Projekte, in die viel Zeit und Schweiß geflossen sind, und Personen, ohne die die Klassikszene nur halb so lebendig und schön wäre.