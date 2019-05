S

chon mehr als 30 Jahre alt und trotzdem wie neu: Dieser Mercedes 190 E 2.3 (W 201) ist eine echte Oldtimer-Sensation. Ein Händler aus Hamburg bietet den pajettroten "Baby-Benz" im Internet zum Kauf an – für exakt 49.900 Euro. Das erscheint zwar recht viel für einen 190er von 1986. Doch dies ist ein Klassiker-Juwel. Denn dieser Benz ist so gut wie fabrikneu, laut Inserat befindet er sich im Auslieferungszustand. Ganze 462 Kilometer hat der 190er runter, kaum der Rede wert. Gerade vor dem Umstand, dass das Auto seit 1986 immer in der klimatisierten Garage der Erstbesitzer gestanden haben soll. Tatsächlich präsentiert sich der 190 E auf den gezeigten Bildern in buchstäblich glänzendem Zustand, das geht bei den silbern blitzenden Alufelgen im Kanaldeckel-Look los und hört im Innenraum mit den beigen Ledersitzen und dunklen Holz-Intarsien auf.