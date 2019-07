nfang der 90er brachte Mercedes in Zusammenarbeit mit AMG eine ganz besondere Straßenversion des Baby-Benz auf den Markt: Der Mercedes 190 E 3.2 AMG (Baureihe W 201) holte 234 PS und satte 305 Nm Drehmoment aus seinem Dreiliter-Sechszylinder. Mit diesen technischen Daten war die Power-Limousine nicht nur die kraftvollste, sondern auch die mit Abstand exklusivste Version des oft biederen 190ers. Nur 125 Fahrzeuge wurden gebaut, davon 84 mit einer Vierstufen-Automatik. Jetzt steht einer der seltenen Klassiker zum Verkauf . Ein Autohändler aus Bayern bietet einen schwarzen 190 E AMG bei "Classic Trader" an – für 59.000 Euro! Der Anbieter fordert einen hohen Preis für den 27 Jahre alten Automatik-Benz, denn laut Inserat ist es ein Unikat: Bei diesem 190 E AMG wurde die serienmäßige AMG-Verspoilerung weggelassen, außerdem soll die Farbkombination aus blauschwarzer Metallic-Lackierung und dunkelgrüner Lederausstattung bei diesem Exemplar einmalig sein.

Von außen betrachtet hinterlässt der Über-190er erst mal keinen besonders exklusiven Eindruck, einzig die dunklen Leichtmetallfelgen und die Sportauspuffanlage mit Doppel-Endrohr lassen die Tuningpower vermuten, die AMG dem Baby-Benz schenkte. Im Innenraum fällt neben den grünen Ledersitzen vor allem die holzvertäfelte Mittelkonsole ins Auge, in der ein kultiges Becker-Radio (Modell "Mexico") steckt. Außerdem zählen ein elektrisches Schiebedach, elektrische Fensterheber sowie eine Sitzheizung zur Ausstattung der viertürigen Limousine . Die Historie des Autos: Der Wagen wurde im November 1992 in Stuttgart zugelassen und hatte seitdem drei Besitzer. Die Laufleistung liegt bei 106.000 Kilometern, eine umfangreiche Inspektion hat der 190 E AMG laut Inserat gerade hinter sich. Dabei wurden diverse Verschleißteile sowie die Reifen ausgetauscht. Das Fahrzeug soll insgesamt in einem "sehr schönen Zustand" sein.