er Audi quattro kam, sah und siegte. Das gilt ebenso für die erfolgreichen Serienversionen wie für die legendären Rallye-Geschosse, mit denen Walter Röhrl und Co in den 80ern über die Pisten jagten. 1980 erstmals vom Band gelaufen, veränderte der quattro die Automobilbranche: Zum einen war er Begründer der Allrad-Euphorie, zum anderen Botschafter des neuen Audi-Images. Der 2,1-Liter-Turbo mit 200 PS blies den angestaubten Marken-Ruf erstaunlich schnell frei – Audi stand plötzlich für Emotion, Sportlichkeit und vor allem für "Vorsprung durch Technik". Heute sind originale "Ur-quattro" in gepflegtem Zustand eine absolute Seltenheit. Einer der begehrten Klassiker steht jetzt zum Verkauf ! Der Händler Elite Garage AG aus der Schweiz bietet ein absolutes Ausnahme-Exemplar an ( zum Inserat bei Classic Driver ).