it dem 917 feiert 2019 einer der berühmtesten Porsche seinen fünfzigsten Geburtstag. Der 917 bescherte Porsche 19 Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans und fuhr in den 70er-Jahren nicht zuletzt dank seines Auftritts im Steve-McQueen-Streifen " Le Mans " ins Gedächtnis vieler Renn-Fans weltweit. Für gewaltigen (und mitunter gefährlichen) Vortrieb sorgte ein luftgekühlter Zwölfzylinder mit zunächst 4,5 Litern Hubraum und 520 PS. Drei Karosserien gab es: Kurzheck, Langheck und Spyder.

Der rote Porsche 917 mit der Startnummer 23 gewann 1970 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Nachdem man am problematischen Fahrverhalten der Urversionen einiges verbessert hatte, schafften Hans Hermann und Richard Attwood 1970 mit einem rot-weißen Kurzheck den ersten Gesamtsieg für Porsche in Le Mans. Ein Jahr später sorgten die Zuffenhauser für Aufsehen, als der "Trüffeljäger" an den Start ging. Der wahlweise auch "Sau" oder "dicke Berta" genannte 917 war eine Kombination aus Kurz- und Langheck. Mit einer verbreiterten Karosse und einer Lackierung in Rosa inklusive aufgezeichneter Fleischpartien von Porsche-Designer Anatole Lapin.