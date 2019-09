Pro & Kontra: Wie wahr muss Auto-Werbung sein?

Ja, bitte: Lars Busemann mag Werbung, die auffällt.

An welche Werbung erinnern Sie sich? An eine Anzeige, die sämtliche technischen Daten nüchtern aufzählt? An einen Spot, der so seriös gemacht ist wie die "Tagesthemen"? Ich jedenfalls nicht, denn ich nehme mir nicht vor, Werbeanzeigen zu lesen oder TV-Spots gezielt einzuschalten. Werbung geht an mir spurlos vorbei. Es sei denn, sie macht mich an, weil sie auffällt. Wie die Illustrationen von Fitzpatrick und Van Kaufman. Die haben etwas comichaftes und zeigen überskizzierte Auto-Helden in schönen Welten. Der 59er Pontiac Bonneville wirkt beinah so breit, wie er lang ist. Und er ist so stimmungsvoll gezeichnet, dass ich das als Kunstwerk sehe. Fakten? Interessieren mich in diesem Kontext nicht. Breiter, höher, schneller, weiter. Darf Werbung lügen? Ich finde: Ja, wenn sie mich zum Lachen oder zum Staunen bringt. Und sich selbst dabei nicht ganz ernst nimmt. In den USA ist vergleichende Werbung erlaubt, da hauen sich Autohersteller gegenseitig eins auf die Nase. Finde ich gut, wenn mich witzig gemachte Spots zum Lachen bringen! Das ist nichts weniger als ein heiterer Augenblick. In dem Moment frage ich nicht nach der Fahrzeuglänge in Millimetern oder der Wahrhaftigkeit der Aussagen – zumindest nicht, wenn Ironie erkennbar ist. Ja, Werbung darf übertreiben, sie darf auch lügen, wenn es der Unterhaltung dient und dies für den Betrachter leicht erkennbar ist. Eine Werbeanzeige ist kein technisches Datenblatt und kein Kaufvertrag. Werbung ist eine Chance, den Betrachter für einen Augenblick aus seinem Alltag zu reißen, um positive Emotionen auszulo x308 ;sen. Liebe Werber, lügt mich an, ich glaube euch eh nichts. Aber ich lache gern, also lasst euch etwas einfallen.