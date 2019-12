Ja, bitte: Lars Busemann hat das Ensemble im Blick.

Was ist überhaupt ein Denkmal? Ein künstlerisches Werk zum Gedenken an eine Per­son oder an ein historisches Ereignis. Es kann aber auch ein Zeugnis der Kulturgeschichte sein. Sagt der Duden. Denkmalschutz wird betrieben, um ein dem öffentlichen Interesse dienendes, historisches Objekt von Verfall, Veränderung oder Zerstörung zu schützen. Und es dauerhaft zu erhalten. Sagt grob zusammengefasst das Denkmalrecht. Kann es auch für klassische Autos gelten? Ich finde: Ja, und zwar in Sonderfällen wie bei der T1­-Pritsche von Wolfram Herzog. Der VW des saarländischen Unternehmers ist Teil eines Ensembles. Wie jede einzelne Maschine in seinem Betrieb ist er für sich allein betrachtet kein Denkmal. Erst als Teil eines Ganzen wird er da­zu. Sprich: Mit der T1­-Pritsche als jahrzehntelang genutztem Transporter wird der Maschinen­baubetrieb in seiner historischen Authentizität erst komplett. Beispiele für automobile Denkmalschutz­ Kandidaten, die mir einfallen: der Barkas­ Gefangenentransporter der ehemaligen Stasi­Haftanstalt in Berlin-­Hohenschönhausen, ein alter Löschzug in einer historisch unveränderten Feuer­wehr oder ein Lanz­-Bulldog in der Fachwerkscheune eines Freilichtmuseums. Aber ein privat genutzter Oldtimer , welcher nicht in eine historisch authen­tische Infrastruktur eingebunden ist, er­füllt kein öffentliches Interesse und kann auch kein Denkmal sein.