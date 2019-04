Spucknapf-Lenkrad, Drehzahlmesser und Öltemperaturanzeige zeigen den Sportsgeist.

Unser Scirocco hat nach damaligen Maßstäben jede Menge Luxus-Extras. Der Prospekt spricht von "sieben geschmackvollen Metallic-Farben" (unsere heißt Kolibrigrün), "Sitzbezügen von ausgesuchter Qualität" (Stoff Irbis in Kolibrigrün), Teppich und untere Türverkleidungen in "elegantem Velours" (logisch: in Grün). Weiter in der Werbe-Prosa: "Die Vordersitze sind nicht nur wie gewöhnlich in Längsrichtung verstellbar, sondern auch in der Höhe." "Drehzahlmesser am Platz der in die Konsole verlegten Zeituhr, wo auch ein Ölthermometer eingebaut ist." Die Beifahrer-Sonnenblende ist auch seitlich schwenkbar, die Scheiben sind getönt, außerdem gibt es Doppeltonhorn, Halogen-Doppelscheinwerfer und einen Frontspoiler. Die schicken Alufelgen sind werksoriginale Extras.