D

er Zoll hat im Hamburger Hafen einen VW Bulli mit ganz besonderen inneren Werten entdeckt. Der 1974 in Südamerika gebaute VW T1 Klassiker hatte 100 Kilogramm hochreines Kokain an Bord. Straßenverkaufswert: mindestens 21 Millionen Euro. Nach Angaben des Zolls kam der Bulli in einem 40-Fuß-Container auf einem Frachtschiff aus Brasilien an. Der Stoff befand sich in einem extra eingeschweißten doppelten Boden hinter der Rücksitzbank. Nur mit einer Flex konnte das Versteck geöffnet werden. Die Sendung im Container bestand aus insgesamt zwei VW Bullis und wurde bereits am 20. September 2018 für eine Kontrolle in der Röntgenanlage des Hamburger Zolls selektiert.