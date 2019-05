VW T3: Sechs Power-Bullis im Vergleich

Der König aller T3 gehört Ronald Krüger aus Hamburg. Er wählte das dickste Ding im Audi-Baukasten, den Sechsliter-W12. Ein Spenderauto für den Umbau war rasch gefunden, 3500 Euro und 170.000 Kilometer runter. Nur die Fünfgang-Tiptronic-Schaltung war ein Problem. Wegen der weiten Wege der Übertragungsmechanismen musste sich Ronald eine elegante Lösung ausdenken: Zwei Stellmotoren erledigen die Gangwechsel, elektrisch von den Schaltwippen am Lenkrad angesteuert, wahlweise per Knöpfchen im Aschenbecher! Unterm Auto stecken Vorder- und Hinterachse vom A8, mit Koni-Dämpfern und 20-Zoll-BBS-Felgen. Weitere Verfeinerungen: großer Südafrikagrill, griffiges Lenkrad vom Golf 7, edle Carat-Innenausstattung und eleganter Alcantara-Himmel sowie W12-Tacho und Tisch und Bett. Resultat der Bemühungen: 470 PS. Wenn Ronald Gas gibt, verdreht sich die ganze Karosse. Die Fenster springen zwar nicht raus, aber die Schiebetür nach voller Beschleunigung nicht mehr auf. Verbrauch : 16 bis 18 Liter.

Das Gegenstück zur Vollfettstufe ist ein weißer Kasten namens WBX-Racer. Der ist ein minimalistischer Monoposto. Den 1984er T3 hatte Matthias "Matze" Schütz von einem Freund für 100 Mark bekommen. Damit was vorwärts geht, hat Matze einen 112-PS-Wasserboxer installiert, den stärksten der VW-Preisliste. Die Drosselmaschine ließ Spielraum für Verfeinerungen: Vom Einspritzer auf Vergaser umgerüstet, andere Nockenwelle, Kolben, Ansaugbrücken und eine neue Abgasanlage. Macht insgesamt 181 PS.

Armaturenbrett, Heizung, Beifahrersitz, Sitzkonsolen – alles musste raus. Der Fahrerschalensitz ist aus Carbon , die rechte Tür wurde erleichtert und mit einer Plexiglasscheibe versehen, die Blechstoßstangen mussten Carbon weichen und alle Dämmung kam raus aus dem Auto. Dann ließ Matze das Blechdach durch ein Teil aus Kohlenstofffaser ersetzen, schließlich wurde auch die Schiebetür aus Carbon nachgefertigt. So trainierte er dem T3 400 Kilo Gewicht ab. Matze wählte zudem eine kurze Übersetzung, magerte das Schwungrad ab, dreht den Motor bis 8000 Touren und verzichtet auf die Lichtmaschine. "Ich fahre nur auf Batterie! Das geht 500 bis 600 Kilometer weit."

Doka T3 RS: mit Audi V8 und 340 PS. Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h.

Ihren Ursprung fand die T3-Hybrid-Bewegung aus Bulli und Audi A8 in der T3 Doka von Patrick Jung. Er besaß seine Doppelkabine bereits länger und verwandelte sie von einem mausgrauen Bundesbahndienstwagen-Schlichtmodell farblich in Richtung Enzian. Dann Stereo, Sportsitze, Leder, Hosenträgergurte, die übliche Individualisierung. Was fehlte, war Saft. Der 4,2-Liter-V8 stammt aus einem gebrauchten Audi A8. Der spendete auch die Automatik inklusive Schaltwippen, sowie Bremsen und Armaturen. Eine A8-Bremse braucht mächtige Räder, daher kamen 20-Zöller drauf.