Auktion: Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II — 08.02.2017 Baby-Benz statt sieben Mustang Ein Benz-Fan in den USA hat einen kaum gefahrenen 190 E Evolution II ersteigert. Für den Preis des Baby-Benz hätte er sieben Ford Mustang mit V8 kaufen können!

Keine Luftnummer: Der Heckscheibenspoiler ist windkanalerprobt.

Mercedes CLK 63 AMG Black Series gegen Porsche 911 GT3 Zur Galerie

Eckdaten, die den Atem rauben

Auch im 21. Jahrhundert verursacht dieser Baby-Benz Aufsehen.

235 PS mit Legenden-Status

Fortschrittsglaube: Der Kurzhub-Motor im Evo II mit 2.5 Liter Hubraum leistet 235 PS – 40 mehr als die erste Evo-Stufe. Die DTM-Rennversion hatte 337 PS.

Auktion: Mercedes-Benz E 2.5-16 Evolution II zur Galerie Vierzylinder-Reihenmotor, vorn längs • 4 Ventile je Zylinder • Hubraum 2463 cm3 • Leistung 173 kW (235 PS) bei 7200/min • max. Drehmoment 245 Nm bei 5000/min • Hinterradantrieb • 5-Gang, manuell • Dreieckquerlenker vorn, Raumlenkerachse hinten • hydropneumatische Niveauregulierung • Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet • Reifen 245/40 ZR 17 • Räder 8,25 x 17 • Länge/Breite/Höhe 4530/1720/1342 mm • Radstand 2665 mm • Leergewicht 1340 kg • Tankinhalt 70 Liter • Zuladung 500 kg • Beschleunigung 0–100 km/h in 7,1 Sekunden • Höchstgeschwindigkeit 250 km/h • Preis 1990 109.440 Mark

Autor: Christoph Richter

Andere Länder, andere Preise! In den USA ging ein Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II deutlich günstiger weg, als ein gleichwertiger Wagen, der kürzlich in Großbritannien versteigert wurde. Das Auktionshaus RM Sotheby's brachte den scharfen Baby-Benz für 220.000 Dollar (205.000 Euro) an den Mann. Der Höchstbietende kann sich über 5.000 Kilometer Laufleistung und nur einen Vorbesitzer freuen. Seit über 20 Jahren war der Wagen Teil einer japanischen Sammlung, ist sogar für die Rennstrecke optimiert, wurde aber nie darüber getrieben. Dazu ist er der erste Evo II überhaupt, der öffentlich in Nordamerika angeboten wurde und eines von nur 502 gebauten Fahrzeugen.In Großbritannien ging kürzlich ein Evo II beiSilverstone Auctions in nahezu fabrikneuem Zustand für umgerechnet 350.000 Euro weg. Der Evo von 1990 reizte den neuen Besitzer mit seiner geringen Laufleistung von nur 2772 Kilometern. Für den Preis des einen, harten Baby-Benz hätte er sich fünf Mercedes-AMG C63, vier S-Klassen oder drei AMG GT vors Haus stellen können! Von der Erstauslieferung in Deutschland ging der Wagen bis nach Neuseeland und zurück nach England. Doch all die schnellen, neuen Alternativen reichen auch vereint nicht an den EVO II heran. Mit den breiten Backen, dem legendären, hoch aufragenden Spoiler und der tiefen Frontschürze verfügt dieser Straßenrenner über Eckdaten, die einem schier den Atem rauben.Der Vierzylinder , der aus 2,5 Litern Hubraum 235 PS zaubert, rasiert auch noch 25 Jahre nach seinem Debüt so manchen Sportwagen der Gegenwart. Die AMG-Modelle von heute können sich beim Evo II eine Scheibe abschneiden. Wer rauhes, pures, drehzahlfreudiges AMG-Feeling will, der muss Evo II fahren. Gebrauchte Autos des Typs kosten laut Classic Data in Zustand 2 ab 250.000 Euro, im Zustand 1 306.000. Daran gemessen erscheint der fast neuwertige Flügel-190er gar nicht mal so teuer.