Zu diesem Zeitpunkt hatte die gescheiterte Kanzler-Karosse schon mehrfach den Besitzer gewechselt. Nachdem sie nach der Ablehnung durch Adenauers Referenten noch ein paarmal für offizielle Anlässe an die bayerische Regierung ausgeliehen worden war, verkaufte BMW den Prototypen 1957 für 12000 Mark. Später gelangte der 505 in den Besitz eines süddeutschen Adligen und wurde anschließend an Irmgard von Opel aus der Rüsselsheimer Autodynastie weitergereicht. Deren Sohn Carlo betrieb in der Pfalz eine Kartoffelchipsfabrik, wo der 505 als fahrende Litfasssäule ackern musste, bevor er über die Zwischenstation bei einem Sammler 1988 zu BMW zurückfand.