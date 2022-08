Von wegen romantische Kutsche und elegante Kleider: Prinzessin Diana galt schon immer als rebellisch. Dafür spricht auch der Ford Escort RS Turbo, den Lady Di in den 80er-Jahren gefahren ist. Während die meisten Vertreter des Königshauses mit Daimler und Rolls-Royce unterwegs waren, fuhr Diana, Princess of Wales, von 1985 bis 1988 mit dem sportlichen Escort durch London.

Zoom Bescheiden geblieben: Lady Di fuhr lieber Ford als Rolls Royce und Daimler.





Und eben dieser soll am 27. August (also vier Tage vor dem 25. Todestag der Prinzessin) von Silverstone Auctions in Leamington Spa, England versteigert werden.

OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Einige Details machen den Escort einzigartig





Auf den ersten Blick wird direkt klar: Die Vorbesitzerin ist nicht das einzig Besondere an diesem Escort RS von 1985. Denn im Rahmen einer Sonderanfertigung kommt der Ford nicht in klassisch weißer Lackierung, sondern in Schwarz daher. Laut Auktionshaus war der schwarze RS damit bis dato ein Einzelexemplar.

Zoom Einer von sehr wenigen in Schwarz lackierten Ford Escort RS Turbo – vielleicht sogar der Einzige.





Ebenfalls anders bei diesem Ford Escort RS Turbo: Es gibt einen zweiten Rückspiegel (für den Sicherheitsbeamten), ein Funkgerät befindet sich im Handschuhfach und auch der Kühlergrill wurde leicht modifiziert (statt drei Lamellen, hat dieser RS über fünf).



Zoom Auf diesem Fahrersitz nahm drei Jahre lange Prinzessin Diana Platz!





Der Ford hat nur 40.171 Kilometer auf dem Tacho



Die technischen Daten blieben aber serienmäßig. Der 1,6-Liter-Reihenvierzylinder mit Garrett-T3-Turbolader leistet 132 PS und bringt den sportlichen Kompakten in 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei 205 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Geschaltet wird der Frontantriebler mit einem manuellen Fünfgang-Getriebe. Und das dürfte sich auch nach fast 40 Jahren noch wie neu anfühlen, denn der royale Ford ist nur 40.171 Kilometer gelaufen.

Zoom Dieser Ford Escort RS Turbo hat umgerechnet nur 40.171 Kilometer gelaufen.





Für den royalen Kompaktwagen wird ein horrender Preis verlangt