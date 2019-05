B

ei kaum einem Hersteller spielte der Wankelmotor eine derart große Rolle wie bei Mazda . Als alle anderen Autobauer schon mit dem Kreiskolben-Prinzip abgeschlossen hatten, warfen die Japaner 1991 die vierte Generation des Mazda RX-7 auf den Markt – der FD war das bis dahin stärkste Serien-Fahrzeug mit Wankelmotor. Bis zu 280 PS leistete der mit einem Doppelturbo aufgeladene 1,3-Liter-Motor, das Modell für den deutschen Markt kam auf 239 PS. Das reichte aber immer noch für 250 km/h Höchstgeschwindigkeit und den Sprint auf Tempo 100 in 5,3 Sekunden. Keine Frage, leistungsmäßig lag Mazda mit dem letzten RX-7 nah am Maximum, der FD musste sich vor Konkurrenten wie dem Porsche 928 GTS nicht verstecken. Viel günstiger war er ohnehin: Zum Marktstart in Deutschland 1992 wurde der RX-7 für 85.000 D-Mark angeboten, während Porsche gleichzeitig einen Grundpreis von 178.000 DM für den GTS aufrief.