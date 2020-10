A

ls der Mercedes W 201 Anfang der 80er-Jahre auf den Markt kam, konnte man in Stuttgart noch nicht erahnen, welch großer Wurf mit dem anfangs spöttisch als "Baby-Benz" bezeichneten Mittelklasse-Modell gelungen war.Heute ist der Vorgänger der C-Klasse unter Mercedes-Fans eine Legende – was auch an gewissen Sondermodellen liegt, die heute extrem selten und daher auch extrem begehrt sind.Beide waren DTM-Homologationsmodelle, die schon durch ihr sportliches Design aus der sonst eher biederen 190er-Masse herausstachen.