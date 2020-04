Alufelgen reinigen: So geht's

Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus

Reinigungsmittel: Felgenreiniger, Felgenbürste, Baumwolltuch, Eimer mit lauwarmem Wasser

1. Der gröbste Dreck muss zuerst runter. Dabei hilft ein Hochdruckreiniger. Alternativ kann das Auto auch vorher einmal durch die Waschstraße gefahren werden.

2. Felgen abtrocknen und dann das Rad großflächig mit Felgenreiniger einsprühen.

3. Einwirkzeit abwarten, damit der Reiniger seine volle Wirkung entfalten kann.

4. Felgen gründlich mit einer Felgenbürste bearbeiten. Tipp: für schwer zugängliche Stellen eine Zahnbürste nutzen.

5. Schmutz und Reste des Reinigers mit einem Baumwolltuch und lauwarmem Wasser abnehmen.

6. Felgen mit einem speziellen Schutz versiegeln.

Die Felgenreinigung funktioniert übrigens genauso bei Stahlfelgen. Allerdings kann man sich hier in der Regel die Versiegelung sparen.

Wichtig ist, einen speziellen Felgenreiniger, der zur Felge passt, zu nutzen. Säurehaltige Mittel bieten zwar eine kräftige Reinigungswirkung, können das Material aber auch angreifen. Viele schwören zudem auf Hausmittel wie Backofenreiniger. Aber gerade Alufelgen sind sehr empfindlich, sodass man hier am besten nur zu Spezialmitteln greift. Wer ein paar Euro mehr in das richtige Mittel investiert, kann sich auch die Kraft sparen. Denn bei wirklich guten Reinigern löst sich der meiste Schmutz nach der Einwirkzeit schon von selbst. Welche Reiniger wirklich gut sind, lesen Sie im AUTO BILD-Felgenreiniger-Test

• Die Versiegelung der Räder nicht vergessen. Sie hilft bei der nächsten Reinigung und konserviert die Räder für eine Saison. Dafür gibt es spezielle Sprays und Mittel, die nach der Reinigung aufgetragen werden.

• Regelmäßige Reinigung ist Trumpf. Denn mit der Zeit brennen sich die Verschmutzungen regelrecht in die Felge ein. Bremsstaub und Dreck komplett zu entfernen wird dann immer schwieriger.

In der Regel ist die Felgenreinigung dort erlaubt, wo man auch sein Auto waschen darf. Also auf einem Waschplatz, in der SB-Waschbox oder der Waschanlage