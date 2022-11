Wer sein Auto liebt, der pflegt es. Da eine Reinigung per Hand auf der Hofeinfahrt oder dem Parkplatz vielerorts verboten ist, sollte eine professionelle Waschanlage aufgesucht werden. Doch woran erkennen Sie eine gute Autowäsche? Welche Anlage ist technisch auf dem neuesten Stand und bietet eine Auswahl an Waschprogrammen zu einem fairem Preis? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Gemeinsam mit den Experten des unabhängigen Marktforschungsinstituts Statista haben wir Sie, liebe Leser, in einer großem Umfrage um Ihre Erfahrungswerte gebeten. Um Ihnen Orientierung in der regionalen Waschanlagen-Landschaft mit über 7500 Waschanlagen zu bieten, präsentieren wir Ihnen die 250 besten in der folgenden Tabelle. Klicken Sie einfach auf den nachstehenden Button "PDF Download", um zur Liste zu gelangen.