as vielleicht berühmteste Auto der Welt kommt am 15. August in Monterey (US-Bundesstaat Kalifornien) unter den Hammer . RM Sotheby's versteigert ein originales James-Bond-Auto: Einer von nur vier Aston Martin DB5 mit der berühmten James-Bond-Ausstattung, die in den Kultstreifen "Feuerball" und "Goldfinger" zum Einsatz kam. Das Fahrzeug mit der Chassisnummer DB5/2008/R war in den 60er-Jahren von der Produktionsfirma für die Promo-Arbeit zu "Feuerball" geordert worden und beinhaltet laut Sotheby's noch alle Spezifikationen, die James-Bond-Tüftler "Q" in den Filmen stolz präsentierte. Unter der Schale des ursprünglich 286 PS starken Nobel-Briten verstecken sich 13 exklusive Agenten-Gadgets wie zwei (nicht funktionale) Maschinengewehre hinter den vorderen Blinkern, einen Schleudersitz auf Knopfdruck oder auswerfbare Krähenfüße zur Verfolger-Abwehr. Die Bewaffnung ist selbstredend nicht funktionstüchtig, wirkt wie bei den Rammaufsätzen vorne und hinten nach heutigen Maßstäben eher niedlich als wirkungsvoll.