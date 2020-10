ean Connery war der erste James Bond-Darsteller, und in den Augen vieler war er der beste. Nun ist der schottische Schauspieler mit 90 Jahren gestorben. Unvergessen, wie Connery als James Bond 1962 beim ersten Bond-Film "007 – James Bond jagt Dr. No" seinen ersten Auftritt in der Rolle hatte, die ihm auf den Leib geschrieben schien und zur Schauspielerlegende machen würde. Doch ist James Bond als Geheimagent und Lebemann nicht ohne seine legendären 007-Filmautos denkbar. Eine Filmikone wurde der Aston Martin DB5, mit der Bond-Rolle wurde die Automarke weltbekannt . Der Schotte Sean Connery überlebte seinen Bond-Nachfolger, den Briten Roger Moore, der 2017 gestorben war

Sieben 007-Filme drehte Connery. Seine Rolle als Bond endete erst Mitte der 80er mit "Sag niemals nie", der in Deutschland 1984 in die Kinos kam. Anfangs nur als Transportmittel, rückten die Autos von James Bond mit den Jahren immer mehr in den Mittelpunkt. Mit den Jahren erkannten die Autohersteller den Wert, die Bond-Filme als internationale Bühne für ihre Fahrzeuge bot, und statteten Bond mit Autos aus. Und mit Spannung erwarteten Bond-Fans vor jedem Film-Debüt, mit welchen Autos Bond wohl vorfahren würde.

Die Autos wurden mit den Jahren immer exklusiver: Während Bond in "Dr. No" 1962 noch in einem Sunbeam Alpine II unterwegs war, ging es in "Liebesgrüße aus Moskau" erstmal um Jahrzehnte zurück, in einen Bentley 3 1/2 Litre. In "Goldfinger" fuhr Connery 1964 erstmals im gepimpten Aston Martin DB5 fuhr, und machte den britischen Sportwagen zum wohl legendärsten Bond-Auto. Der spätere Bond-Nachfolger Pierce Brosnan fuhr den DB5 in "Goldeneye". Selbst als Connerys aktueller Bond-Nachfolger Daniel Craig 2012 im Bond "Skyfall" im DB5 unterwegs ist, bleibt Connery als dessen erster 007-Fahrer doch unvergessen. Hier die Auto-Highlights aus den Bond-Filmen – neben dem DB5 der Toyota 2000 GT , der Ford Mustang Mach 1 und viele andere.