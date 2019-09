AUTO BILD KLASSIK 10/2019: Blick ins Heft

Der Triumph Fury mit Sechszylinder ging nie in Serie. AUTO BILD KLASSIK fuhr den Prototyp.

Die Themen in Heft 10/2019:

Rolls-Royce Silver Shadow I, Monica 560, Iso Rivolta Fidia, De Tomaso Deauville und was sie dem Mercedes 450 SEL 6.0 voraushabenZwischen Spitfire und TR4 wollte Triumph einen dritten Roadster setzen - Ausfahrt im Fury-Prototyp!Die Sowjets bauten den Vorkriegs-Kadett als Moskwitsch weiter - wir bringen beide zusammenVW hätte wohl nach dem zweiten Weltkrieg dichtgemacht, wenn der Brite die Demontage nicht verhindert hätteNach 50 Jahren in Köthen hat Else Bierhoffa P7b erst 700 Kilometer runter •Zwei Kollegen debattieren, hier können Sie abstimmen Der Scirocco bekommt neue Dämpfer •Bluetooth-Boxen •ZweitakterGute Autos für gutes Geld.