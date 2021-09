I n AUTO BILD KLASSIK 10/2021 blicken wir auf robuste wie klassische Kombis. Längst genießen die Lastesel von damals einen Ruf als veritable Kultfahrzeuge. Aber sie tun nicht nur das! Mercedes W 123 T, Peugeot 505, Volvo 245 und Ford Granada Turnier bergen unzählige Kindheitserinnerungen. Und mancher Volvo 245 meistert bis heute tapfer den Alltag. Wir sind noch noch einmal auf die Teststrecke gewesen und der Frage nachgegangen: Wie schlagen sich Peugeot, Volvo und Ford gegen den Mercedes? Im Heft finden Sie einen großen Vergleichstest! Diese und weitere Geschichten lesen Sie in Ausgabe 10/2021!

Was Sie schon immer über den großen "Adenauer"-Mercedes 300 wissen wollten – in AUTO BILD KLASSIK 10/2021. ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Mercedes 200 T (S 123), Ford Granada Turnier 2.3, Volvo 245 und Peugeot 505 SX im Vergleichstest •Die große Story über W 186 und W 189: Historie, Fahreindruck, Kaufberatung • Jaguar XJ als Arden AJ5 (330 PS) trifft die damals schnellste Limousine der Welt, den BMW Alpina B10 Biturbo mit 360 PS •: Georg Mayr-Harting hat den Rover Jet 1 R nachgebaut, das "Tantchen" mit Gasturbine •großes Staunen über Navi , Direkteinspritzung und Parkassistenten •Auto-Biografie mit dem Großmeister des kantigen Tunings in den 70ern und 80ern •EU-Kommission will strengere Regeln für die Ausfuhr alter Autos •Donat Romann fährt Trabant Tramp – als Mahnmal •Die "Tunnel-Schänke" in Wolfsburg wird platt gemacht •Wie Fridolin, Golf Country , SP2, großer Karmann & Co durch die Decke gingen •Wir zeigen, wo Sie an Alfas Top-Youngtimer verborgene Rostnester finden können •Wir fahren die spannendsten Autos der Weltmarke •Von wegen Pappe! Wie zwei Erfinder den Trabant in Kunststoff hüllten •Wie Gerd Brauneiser aus Köln seinen Ford Capri RS 2600 fuhr – und eines Tages vergaß •Josef Juza und sein Museum mit 120 seltenen Gölfen •Ein Stil erobert die Welt: So entdeckten Adler und Volvo, Peugeot und Opel die Eleganz.