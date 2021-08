Weitere Themen in AUTO BILD KLASSIK 9/2021:

Der Kölner Karosseriebauer Deutsch schnitt in den 60ern deutsche Mittelklassewagen auf. Begegnung mit sieben (fast) vergessenen Cabrios •Die bayrische Sportwagen­schmiede E-Legend interpre­tiert Audis "Kurzen“ neu •Elf Knauser-Kleinwagen im historischen Test von 1988 28 Mein Idol, der Renngraf •erinnert sich an seine Begeg­nungen mit Graf Berghe von Trips, der vor 60 Jahren starb •Oke Hansen und sein Taunus •Aus den Garagen der Redak­teure: vom geschenkten Fahr­rad bis zum geretteten Rekord •Wie ein Schweizer Polizeifotograf Crashbilder zur Kunstform erhob •Originalitätschecks ab Werk können den Wert steigern •Von Jaguar verklagte C-Type- Nachbauer gehen in Revision •Verhaltene Nachfrage drückt auf die Preise •Wählen Sie Ihren Favoriten und gewinnen Sie wertvolle Preise •Wie riskant ist der Kauf eines gebrauchten Range Rover ? •Ein bisschen frische Farbe aufsprühen? Damit ist es nicht getan • Austin-Healey Sprite und Renault Fuego im Maßstab 1:18 •Wissenswertes über Walter Röhrl zum Lesen und Schauen •Vor 100 Jahren begann der italienische Karossier mit dem Bau von Autos. Wir erklären die Designphilosophie und dokumentieren die Produktionszahlen aller Modelle