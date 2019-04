Corrado, Golf 1 GTI und weitere VW-Klassiker im Test

Der ganze Golf ist ein Spiel aus platten Flächen, rechten Winkeln und Kreisen.

Hin und her über die Landstraßen, mehr im dritten als in vierten Gang – dafür ist der GTI prima. Die Lenkung mag kein Ausbund an Präzision sein, aber für ein Auto der 70er ist sie sehr okay. 1976 waren die Leute geflasht, dass ein VW mit 180 über die Autobahn braten und teure BMW von der linken Spur blasen konnte. Das hat seinen Ruf begründet, das erklärt zum Teil seinen Ikonenstatus, aber heute ist der Golf I GTI auf der Autobahn nur ein weiterer Underdog zwischen rasenden Kombis und SUVs . Damals faszinierte er, weil er ein gewöhnliches Auto mit ungewöhnlichen Fahrleistungen war. Heute ist es umgekehrt: Der Fahrer erlebt ein für heutige Verhältnisse ungewöhnliches Auto: schmal, hell, übersichtlich, sehr handlich auf schmalen Straßen und in engen Orten, einen echten Oldtimer also. Aber er kann so schnell fahren wie mit Nachbars Basis-Passat und muss nicht wie im Schnauferl schleichen.