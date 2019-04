S ie war ein Berliner Original und leitete bis 2012 eines der größten Autohäuser der Hauptstadt. Vor allem aber war sie Rallyefahrerin, Oldtimer-Enthusiastin und Weltenbummlerin. Jetzt ist Heidi Hetzer im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie wurde am Ostersonntag 2019 leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut Angaben ihres Sohnes Dylan und ihrer Tochter Marla war vermutlich ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall die Todesursache. Nachdem zunächst noch Unklarheit herrschte, erschien in der Nacht zum Dienstag auf Hetzers Instagram-Account ein Post mit den Worten, frei nach Goethe: "Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Hetzer (@heidihetzer) am Apr 22, 2019 um 5:50 PDT ie war ein Berliner Original und leitete bis 2012 eines der größten Autohäuser der Hauptstadt. Vor allem aber war sie Rallyefahrerin, Oldtimer-Enthusiastin und Weltenbummlerin. Jetzt ist Heidi Hetzer im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie wurde am Ostersonntag 2019 leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Laut Angaben ihres Sohnes Dylan und ihrer Tochter Marla war vermutlich ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall die Todesursache. Nachdem zunächst noch Unklarheit herrschte, erschien in der Nacht zum Dienstag auf Hetzers Instagram-Account ein Post mit den Worten, frei nach Goethe: "Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt."

Zweieinhalb Jahre Weltreise mit "Hudo"

In der "Pink Lady" durch Afrika