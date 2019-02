A

m 23. Februar kommen bei Silverstone Auctions in Großbritannien gleich drei sensationelle Opel Omega unter den Hammer. Alle Exemplare gehören zur so seltenen wie heißen Topversion, die Lotus Anfang der 90er-Jahre in einer Kleinserie von 988 Exemplaren auf Basis des Omega A aufbaute. Die betört neben ihrer aggressiven Optik vor allem mit dem mächtigen Reihensechszylinder mit aufgebohrten 3,6 Litern Hubraum, zwei parallel geschalteten Turboladern und 377 PS. Der machte den Über-Omega, als er 1991 vorgestellt wurde, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 283 km/h zur schnellsten Serienlimousine der Welt.