inzigartige Chance für Fans einer begehrten Preziose: Am 25. Mai 2019 kommt in Großbritannien ein Mercedes 500 E (W 124) unter den Hammer. Die Limousine ist eines von 29 auf die Insel gelieferten Linkslenker-Exemplaren und stammt aus der Sammlung von "Mr. Bean" alias Rowan Atkinson. Der für seine Auto-Leidenschaft bekannte Comedian hat den Wagen gleich zweimal besessen: 1991 erstand Atkinson den silbernen Benz als Neuwagen, 2017 kaufte er ihn vom Zweitbesitzer zurück. Der Pflegezustand wird als exzellent beschrieben. Das Beste: Der 500 E stand nicht nur in der Garage, er wurde regelmäßig bewegt.

Ein 500 E ist der beste Porsche, der je einen Stern trug. Die Fahrleistungen beeindrucken noch heute. ©R. Rätzke

Die Entwicklung und Fertigung des 500 E übernahm Porsche . Der Sportwagenbauer war Ende der 80er nicht ausgelastet, deshalb kam ihm der Auftrag aus Sindelfingen gerade recht. Mit allerlei konstruktiven Kniffen schuhlöffelten die Ingenieure in Weissach den 326-PS-V8 und das Fahrwerk des 500 SL ins Blech der Mittelklasse. Alle Teile, die vom üblichen W 124 abwichen (wie Vorderbau, Kotflügel, Stirnwand) wurden bei Porsche montiert – im "Rössle-Bau" in Zuffenhausen, wo zuvor der legendäre Porsche 959 entstanden war. Die Lackierung fand in Sindelfingen statt, die Endmontage, einschließlich V8 , wieder in Zuffenhausen. Ausgeliefert wurde der 500 E aber via Sindelfingen über die Mercedes-Handelshäuser. Der Preis passte zum Aufwand: 1992 kostete ein 500 E mit 138.396 Mark rund 90.000 mehr als ein 200 E. Nur 500 SL, 560 SEC und S 600 waren teurer, doch ihnen hat der 500 E den Mythos des schwäbischen Muscle Cars voraus. Ruhig, aber gewaltig wirft der Leichtmetall-Achtzylinder vom Typ M 119 den über 1,7 Tonnen schweren 500 E nach vorn. Die Beschleunigung von null auf 100 in 6,3 Sekunden vollzieht sich in kathedralenhafter Stille, die Spitze von 250 km/h ist der Vernunft und einer kurzen Übersetzung geschuldet.