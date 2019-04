Pro & Kontra: Motorsport der 70er-Jahre

Ja, bitte: Martin Puthz vermisst nahbare Helden.

Die wilden 70er tragen ihren Beinamen im Motor ­sport zu Recht. Ob Rallye, Tourenwagenrennen oder Formel 1: Triumph und Tragödie lagen später nie wieder so dicht beisam­men. Kein Wunder, dass diese "goldenen Jahre" noch heute den farbli­chen Background liefern, wenn die PS-­Szene in Nos­talgie schwelgt. 911er mit Martini-Stickern sieht man auf jedem Tref­fen; Gulf-­Jacken um­spannen nicht mehr nur die Taille gestählter Pilo­ten, sondern längst auch die Wohlstandsbäuche fahrerisch mittelbegabter Altauto­-Eigner. Natürlich gab es auch später noch spannende Zeiten: die Gruppe B in der Rallye­-WM, Schumis Er­folge ... Doch für die mythi­sche Verklärung einer gan­zen Ära fehlten die wilden Partys im Fahrerlager genauso wie der Blutzoll der – tragisch, aber wahr – zur Legendenbildung beitrug. Im kollektiven Gedächt­nis bleibt eben weniger haften, wenn Wettbewerbe von Fahrerduellen zu In­genieursmeisterschaften mutieren und die Haar­frisur der Piloten mehr Interesse auslöst als ihre Rundenzeit. Ein weiterer Faktor: "Political Correctness" war in den 70ern ein Fremdwort. Mag sein, dass man immer noch Eier braucht, um in ein Rennauto zu steigen. Aber Chauvi-­Sprüche wie von Strietzel Stuck wird man von den heutigen, auf Stromlinie trainierten Profis keine mehr hören. Auch keinen Klartext à la Walter Röhrl. Der Motorsport ist menschlich erkaltet. Was fehlt, sind die nahbaren Helden, die es in den 70ern noch gab.