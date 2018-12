Ja, bitte: Martin Puthz liebt das beschwingte Fahrerlebnis.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Den Zweitakter mit dem Mief des "real existierenden Sozialismus" gleichzusetzen, greift es zu kurz. Natürlich hat es Gründe, dass er als Auto-Antrieb im Westen schon Mitte der 60er verschwand. Die meisten Vorurteile stimmen nun mal: Er säuft und stinkt und scheppert. Hassen muss man ihn deshalb nicht. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gehört der Zweitakter zum technischen Kulturerbe. Ohne den (rückständigen) DKW F 102 hätte es in der Bundesrepublik keinen (fortschrittlichen) Nachkriegs-Audi gegeben. Und was wäre die DDR ohne den Trabi gewesen? Historischer Respekt ist das Mindeste, was der Zweitakter verdient hat. Aber man kann ihn auch mögen. Entgegen der landläufigen Meinung macht er nämlich nicht nur im Zweirad Spaß, sondern auch im Auto. Persönlich hatte ich dieses Aha-Erlebnis erst kürzlich wieder bei einer Fahrt im Auto Union 1000 Sp. Die Gemisch tankenden Hubraumzwerge sind leicht und lebendig, klingen (abgesehen vom Leerlaufpöttern) angriffslustig, und wer sich auf sie einlässt, wird mit beschwingtem Fahrgenuss belohnt. Die Betonung liegt auf dem "sich einlassen". Zweitakter erfordern Umstellung – beim Schalten, aber auch beim Fahren mit Freilauf ohne das gewohnte Bremsmoment. Genau das macht sie reizvoll. Schließlich ist die intensive Zwiesprache mit der historischen Technik ein zentraler Teil der Oldtimer-Faszination.