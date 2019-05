W

as die Sportabteilung von Renault Ende der 90er da auf die Räder stellte, war einzigartig: ein Clio V6 . Das hört sich recht unspektakulär an, doch das Kürzel am Ende steht für den damals schnellsten und stärksten Serien-Kleinwagen der Welt. Schon die Leistungsdaten lesen sich wie die pure Unvernunft auf Rädern: 3,84 Meter kurz, knapp 1,5 Tonnen schwer, dabei bis zu 254 PS stark und maximal 250 km/h schnell. Flotter Sprint auf Tempo 100 in nur 5,8 Sekunden. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Fullspeed fahren, das können andere Autos auch. Entscheidend ist das Wie bis zum Limit. Richtig wohl fühlt sich der Clio V6 auf der kurvigen Landstraße, dort bewegt er sich zackig durch die Windungen wie ein Aal in der Strömung. Im zweiten und dritten Gang sind Überholmanöver nach wenigen Sekunden erledigt. Da bekommen selbst dreistellige Temposchilder plötzlich eine geradezu schikanöse Bedeutung. Mit diesem Auto ist man einfach immer zu