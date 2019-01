ieser Mann hat Auto-Träume. Mit denen setzt sich David Obendor­fer an den Computer und ver­wandelt seine Ideen in faszinie­rende Autos. Diesmal hat er sich den VW Bulli vorgeknöpft, um ihn nach seinem Geschmack umzugestalten: in einen Expeditionsbus im Stil des Ur­modells, jedoch mit derben Rädern, Offroadgepäck und der Technik von heute. Der " T1 Adventure", wie der Designer seine Studie nennt, dürfte Bulli-Fans weltweit elektrisieren. Und sie würde wie handgestrickt zur Strate­gie des VW-Vorausdenkers Michael Jost passen, der gerade eine Linie von rauen, puren Geländewagen angekündigt hat. 2025 soll der erste kommen.

Ein Satz von Anbauteilen aus GFK verwandelt den braven Jumper in ein Retromobil.

2025 könnte der T1 Adventure von David Obendorfer längst auf der Stra­ße fahren. Dass seine Skizzen keine Hirngespinste sind, sondern auch Realität werden können, bewies der Designer 2018: Obendorfer hatte am Compu­ter den legendären Citroën HY reani­miert, als Fabrizio Caselani sich bei ihm meldete. Der italienische Karosseriebauer plan­te eine Sonderserie zum 70. Geburts­tag der legendären "Schweinenase", wie der Wellblechtransporter wegen des aufrechten Grills genannt wurde. Zusammen mit den Blechexperten von Caselani gestaltete Oben­dorfer einen Satz von Anbauteilen, die am aktuellen Citroën Transporter Jumper montiert werden können. In GFK-Paneelen leben die frei stehenden Scheinwerfer eben­so auf wie die gewellten Seiten. Über 60 Karosseriesätze hat Case­lani seitdem produziert, die Montage des Kits erfolgt im Werk. Auf dem Caravan Salon 2018 staunten die Be­sucher vor einem Citroën-Wohnmobil, das im Stil des HY eingekleidet war. So kam David Obendorfers Idee auf die Straße.