inen Ford Mustang Boss 429 von 1969 mit nicht weniger als neun Litern Hubraum hat die Automanufaktur Classic Recreations ins Leben zurückgeholt! Das Biest wurde auf der SEMA 2018 in Las Vegas vorgestellt. Der muskelbepackte Klassiker wurde zunächst in den Auslieferungszustand zurückversetzt, dann folgten die Upgrades. Unter der Haube sitzt nun ein 546 Cubic Inch (8,9 Liter!) großer V8 , der 827 PS leistet. Ein manuelles Tremec-Getriebe sorgt für den Kraftschluss, für den passenden Klang ist eine Edelstahl-Abgasanlage von Magna Flow verantwortlich. 18 Zoll große American-Racing-Alus fügen sich nahtlos in die Optik ein.