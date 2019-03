it einem witzigen Teaser-Video zu seinem Auftritt beim politischen Aschermittwoch hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) für Lacher gesorgt. Er spielte einen Ganoven der in der DDR damals beliebten dänischen TV-Serie "Olsenbande" – und fährt dabei im schwarzen SED-Volvo. Der verlängerte Volvo 264 TE stammt aus dem Fuhrpark der DDR-Staatspartei und wurde von der DDR-Staatsführung auch für Erich Honecker und Willi Stoph genutzt.

Die Filmreihe um die sympathische Olsen-Bande ist Kult. Egon Olsen (l.) wurde von Ove Sprogøe gespielt.

Für das Teaser-Video verkleidete sich Ramelow als Kult-Ganove Egon Olsen und huschte durch die Staatskanzlei in Erfurt. Er habe einen Plan, ist zu hören, eine Hommage an die sympathische Film-Figur Egon Olsen, die vor guten Ideen nur so sprüht, am Ende aber doch immer scheitert. Beim traditionellen Schlagabtausch der Spitzenpolitiker in Suhl konnten die Zuschauer laut Ankündigung der Thüringischen Staatskanzlei sehen, wie Ramelow auf der Bühne "seinen Plan" für den Freistaat Thüringen schilderte.